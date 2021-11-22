Продвижение по карьерной лестнице или увольнение: плюсы и минусы служебного романа

Дальновидные люди не смешивают личные и рабочие отношения, отметила Александра Миллер. Это может привести не только к серьезным проблемам вроде увольнения, еще бывает партнер пытается переложить свои рабочие обязанности на возлюбленного.

Также из-за служебного романа снижается и производительность труда сотрудника, виновниками тому считаются как ссоры, так и страсть. Однако в некоторых случаях может быть наоборот: работник будет приносить большую прибыль компании, но это чревато выгоранием.

Конечно, у такого романа есть свои плюсы, например: продвижение по карьерной лестнице, отсутствие штрафов за просроченные дедлайны, бонусы и привилегии. «Но не стоит забывать, что все это испаряется, как с белых яблонь дым, в случае ссор и разрыва отношений и превращается в обратную сторону медали. Теперь уже из любимой и всячески окруженной бонусами любовницы можно превратиться в аутсайдера, которого по средствам психологического давления заставят покинуть рабочее место», — отметила эксперт в беседе с агентством «ФАН». Александра Миллер посоветовала подумать нужны ли вам любовные или дружеские отношения на работе.