«Про стычки с Володей она не знает»: Наталья Подольская откровенно рассказала об отношениях со свекровью Еленой Пресняковой

В звездных семьях, как и в обычных, иногда происходят ссоры и непонимание. Порой в таких случаях некоторые супруги спрашивают совета у родных — не только своих, но и мужа или жены. Однако Владимир Пресняков и Наталья Подольская — исключение. Они стараются не вмешивать в свою личную жизнь родителей, хотя очень тепло с ними общаются.

«Со своей свекровью Еленой Пресняковой, которую я зову мамулей, вижусь не очень часто, потому что она одна из самых гастролирующих артисток на нашей эстраде. Она не в курсе наших стычек с Володей, мы ее не посвящаем в наши дела. Единственное, о чем она нас просит — почаще отправлять фотографии Темы. А если хочет что-то подарить Теме, непременно спрашивает нас, что мальчику нужно, советуется с нами по поводу одежды, игрушек», — рассказала Наталья в интервью порталу Dni.ru.