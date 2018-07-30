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«Про стычки с Володей она не знает»: Наталья Подольская откровенно рассказала об отношениях со свекровью Еленой Пресняковой

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Владимир Пресняков и Наталья Подольская

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36-летняя Наталья Подольская призналась, что у них с мужем Владимиром Пресняковым бывают ссоры, однако она старается не вмешивать в них родных супруга — особенно его маму, 71-летнюю Елену Преснякову.

В звездных семьях, как и в обычных, иногда происходят ссоры и непонимание. Порой в таких случаях некоторые супруги спрашивают совета у родных — не только своих, но и мужа или жены. Однако Владимир Пресняков и Наталья Подольская — исключение. Они стараются не вмешивать в свою личную жизнь родителей, хотя очень тепло с ними общаются.

«Со своей свекровью Еленой Пресняковой, которую я зову мамулей, вижусь не очень часто, потому что она одна из самых гастролирующих артисток на нашей эстраде. Она не в курсе наших стычек с Володей, мы ее не посвящаем в наши дела. Единственное, о чем она нас просит — почаще отправлять фотографии Темы. А если хочет что-то подарить Теме, непременно спрашивает нас, что мальчику нужно, советуется с нами по поводу одежды, игрушек», — рассказала Наталья в интервью порталу Dni.ru.

Напомним, Подольская и Пресняков-младший вместе уже почти 15 лет, 8 из которых в браке. У пары подрастает маленький сын Артемий. В свою очередь Елена и Владимир Пресняков-старший в прошлом году отметили золотую свадьбу (50 лет).

Фото: Natalia Shakhanova, Anatoly Lomohov, Olga Loskutova / Global Look Press, Instagram

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