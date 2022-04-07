Признаки хорошей жены: что нужно узнать мужчине перед предложением руки и сердца

В первую очередь следует обращать внимание на доброжелательность возлюбленной: По словам специалиста, если у нее все вокруг дуры и дураки, все для нее проблемные, это красный флаг. Для девушки, которую вы рассматриваете не только в качестве жены, но и матери своих детей, важно воспринимать информацию и правильно ее уяснять. «Способна ли она разобраться в новом? Готова ли она разобраться или "сделай сам, не хочу"? Умение принять на себя ответственность — это важное качество для девушки, потому что ей потом ребенком заниматься, решать многочисленные проблемы», — объяснил Андрей Зберовский.

Следующее качество хорошей жены заключается не в умении готовить и убирать, а в уходе за собой. Считается, если она заботится о собственной гигиене, сможет справиться и с хозяйством, и с ребенком, пишет life. Чтобы избегать регулярных скандалов в будущем, выбирать надо спутницу пунктуальную и необидчивую.

Также будущей супруге должна быть свойственна системность. Если девушка системно учится, работает и получает от этого удовольствие, обычно у нее нормальный характер, она стабильна в своем поведении, отметил Зберовский.