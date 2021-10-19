Признаки идеальной избранницы: каких женщин никогда не бросают мужчины

Как сообщил эксперт в эксклюзивном интервью «Пятому каналу», мужчину привлекает в женщине несколько внешних признаков: длинные волосы и ноги, фигура — песочные часы, высокая грудь, а также чистая и здоровая кожа. Данные черты могут активизировать у партнера выработку гормона тестостерона, ответственного за секс и влечение к партнерше.

«Это химия, этим нельзя управлять. Мужчины больше всего ценят женщин, которые разделяют с ними любовь к сексу, испытывают с ними удовольствие от секса. Самое приятное для мужчины зрелище, когда женщина испытывает удовольствие от секса рядом с ним. У него возникает ощущение, что он бог, король и владеет этим удовольствием, управляет им», — рассказал психолог. Он посоветовал женщинам развивать свою сексуальность (не путать с вульгарностью), уверенность в себе и забыть про комплексы и предрассудки.