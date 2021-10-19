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Признаки идеальной избранницы: каких женщин никогда не бросают мужчины

Как найти ключ к сердцу мужчины? Этот вопрос волнует многих представительниц прекрасного пола. На данную тему высказался психолог Александр Шахов. По его мнению, несмотря на все положительные качества женщины, если она не будоражит фантазию своего партнера, дело вряд ли дойдет до большой и чистой любви.
Признаки идеальной избранницы: каких женщин никогда не бросают мужчины

Как сообщил эксперт в эксклюзивном интервью «Пятому каналу», мужчину привлекает в женщине несколько внешних признаков: длинные волосы и ноги, фигура — песочные часы, высокая грудь, а также чистая и здоровая кожа. Данные черты могут активизировать у партнера выработку гормона тестостерона, ответственного за секс и влечение к партнерше.

«Это химия, этим нельзя управлять. Мужчины больше всего ценят женщин, которые разделяют с ними любовь к сексу, испытывают с ними удовольствие от секса. Самое приятное для мужчины зрелище, когда женщина испытывает удовольствие от секса рядом с ним. У него возникает ощущение, что он бог, король и владеет этим удовольствием, управляет им», — рассказал психолог. Он посоветовал женщинам развивать свою сексуальность (не путать с вульгарностью), уверенность в себе и забыть про комплексы и предрассудки.

Фото: freepik.com