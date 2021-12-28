Притягивает одиночество магнитом: почему постель женщины может лишить ее любви
Согласно народным приметам, когда женщина спит одна, ей следует застилать постель только на себя. Например, вторая подушка занимает свободное место на кровати и преграждает путь к встрече суженого. Как сообщается на сайте Zagovormaga, считается, что вас устраивает одиночество, раз пространства для потенциальной второй половинки вы не оставили. По той же причине не следует свободной женщине дарить комплект двуспального постельного белья.
Если представительница прекрасного пола уже состоит в отношениях, но в определенный момент ночует без любимого, ей стоит прятать его подушку в шкаф. Таким образом можно избежать ссор и притянуть мужчину домой.
Кроме того, существует несколько примет, которые связаны с постельным бельем. Чтобы притянуть в дом благополучие, менять комплект лучше по субботам, особенно после уборки жилища. При этом его рекомендуется гладить, в противном случае вы рискуете привлечь беспорядок в свою жизнь и спугнуть удачу, которая помогает в поисках избранника.
Что касается цвета постели, одиноким женщинам следует отказаться от ярких красных, оранжевых и темных оттенков. А отдать предпочтение лучше однотонным и светлым покрывалам, которые способствуют доверительным и продолжительным отношениям.
Если человек любит рисунки на постельном белье, важно учитывать, что геометрические фигуры и изображения животных приносят семейное счастье и финансовое благополучие, а вода символизирует частые слезы.
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