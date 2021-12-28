Притягивает одиночество магнитом: почему постель женщины может лишить ее любви

Согласно народным приметам, когда женщина спит одна, ей следует застилать постель только на себя. Например, вторая подушка занимает свободное место на кровати и преграждает путь к встрече суженого. Как сообщается на сайте Zagovormaga, считается, что вас устраивает одиночество, раз пространства для потенциальной второй половинки вы не оставили. По той же причине не следует свободной женщине дарить комплект двуспального постельного белья.

Если представительница прекрасного пола уже состоит в отношениях, но в определенный момент ночует без любимого, ей стоит прятать его подушку в шкаф. Таким образом можно избежать ссор и притянуть мужчину домой.