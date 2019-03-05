«Приписали бы кого помоложе и посимпатичнее»: Водонаева высказалась насчет слухов о ее романе с Гуфом

На днях в Сети появилась информация, что замужняя телеведущая и блогер Алена Водонаева провела ночь с 39-летним рэпером Гуфом. Якобы знаменитости сделали это в отместку бывшей жене музыканта Айзе Анохиной, которая недавно развязала настоящую войну против Алены в своем микроблоге. Последняя долго хранила молчание, но все же в итоге высказалась в комментариях в Instagram.

«Знаете, как я привыкла к таким сплетням. Почему именно Гуф? Мы с Лехой, конечно, дружим. Договорились на днях встретиться, после этого бреда. Ну, я вот думаю, приписали бы мне кого-то помоложе, рэпера Face, например. Он симпатичный хотя бы», — заявила Водонаева (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).