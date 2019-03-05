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«Приписали бы кого помоложе и посимпатичнее»: Водонаева высказалась насчет слухов о ее романе с Гуфом

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Алена Водонаева

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36-летняя Алена Водонаева нарушила молчание по поводу своей личной жизни.

На днях в Сети появилась информация, что замужняя телеведущая и блогер Алена Водонаева провела ночь с 39-летним рэпером Гуфом. Якобы знаменитости сделали это в отместку бывшей жене музыканта Айзе Анохиной, которая недавно развязала настоящую войну против Алены в своем микроблоге. Последняя долго хранила молчание, но все же в итоге высказалась в комментариях в Instagram.

«Знаете, как я привыкла к таким сплетням. Почему именно Гуф? Мы с Лехой, конечно, дружим. Договорились на днях встретиться, после этого бреда. Ну, я вот думаю, приписали бы мне кого-то помоложе, рэпера Face, например. Он симпатичный хотя бы», — заявила Водонаева (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Звезда пояснила, что не обращала внимание на эту ложную информацию из-за семейных обстоятельств — у ее отца обнаружили камни в почках, поэтому Алена была рядом с ним, и ей было не до сплетен по поводу личной жизни. Судя по всему, с ней все в порядке — Водонаева уже полтора года замужем за диджеем из Санкт-Петербурга Алексеем Комовым.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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