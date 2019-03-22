«Принимаю поздравления»: певица МакSим рассталась с возлюбленным

«Чувства, которые ничего не создают, а только рушат и мучают обоих. Впервые мне это поведала Ирина Хакамада, великая женщина, которая пользуется моим огромным уважением. Тогда эти слова довели меня до слёз, казалось, что у нас все иначе, но сейчас понимаю, что к мудрым людям нужно прислушиваться сразу. В итоге нервы ни к черту, здоровье тоже, и пустота в душе, которая только сейчас начинает снова дышать свободно. Видимо, благодаря весне! Итак: принимаю поздравления!🔥❤😅😅😇☺😊».

Напомним, некоторое время назад Марина Максимова заявила об уходе со сцены. По слухам, проблемы со здоровьем стали основной причиной такого решения, но в интервью «Теленеделе» певица рассказала, что хочет больше времени проводить с дочками: «Когда родились дочки, стало очевидно, что двух недель отдыха катастрофически мало. Я не успевала с девочками в достаточной мере пообщаться. Я старалась время выкраивать, но все равно чувствовала, что многое упускаю. И поэтому я взяла тайм-аут и почти год оставалась только мамой».