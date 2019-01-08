«Принес справку о зарплате»: Дана Борисова рассказала о новом бойфренде

Не так давно экс-телеведущая Дана Борисова побывала в студии шоу «Давай поженимся!» и ушла со съемок в компании московского банкира по имени Владимир. С тех пор поклонники не раз интересовались у блондинки, как сложились ее отношения с этим мужчиной, и на днях Дана решила ответить на этот вопрос.
«С Владимиром общаемся по телефону, вроде неплохой, по крайней мере, насчет зарплаты не обманул,и вправду 400 тысяч, принес справку 2-НДФЛ. Но ведь в этом деле важно, чтобы я сама действительно захотела кому-то довериться и рискнуть, но пока боюсь», — призналась Борисова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Телеведущая попросила совета у подписчиц, что же ей делать дальше в этом романе. Мнения комментаторов разделились: «Владимир достойный мужчина», «Дана всю жизнь чего то бояться это не жизнь. И ошибается тот кто нечего не делает», «А чего думать? Если нравится. Что вы потеряете? Ведь если не пробовать, то и не узнать надо оно вам или нет. Я сама близнец и не могу частично. Надо смотреть на его поступки», «Я бы сразу сбежала на месте мужчина после этого поста) Зачем было акцентировать внимание только на справке», «Я не верю ему! И справку можно взять где угодно(( Дана, нет, это не ваш формат, и надо смотреть по делам его.. Поступкам... А то первое время — 400 тыс) а потом может и кредит надо отдавать», «Главное, что бы с Полинкой общий язык нашел. А так можно и рискнуть — сколько уже одной быть, молодость-то не вечна».
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram