«При муже одевалась так, будто все время в поиске»: Васильев считает, что Соколовский изменил Дакоте из-за ее стиля

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев рассказал, почему, по его мнению, распался брак молодых родителей Риты Дакоты и Влада Соколовского. В своей колонке для журнала «7 дней» Александр Александрович отметил, что причиной может быть… стиль Риты.

«Я думаю, что ее гипертрофированно сексуальный стиль отчасти и привел к такому финалу этого брака. Рита и при муже одевалась так, будто все время находилась в поиске. Это неверный подход. Элегантности нет. Зато есть татуировки. Да еще пирсинг. Не забывайте: одеваясь гиперсексуально, вы привлекаете к себе таких мужчин, которые хотят строить отношения с вами именно на этой почве. Я считаю, что в таком образе дамы, увы, обречены на измены. Если ваш избранник мгновенно воспламеняется при виде вас, то почему бы ему не воспламениться, глядя на другую?!» — заявил Васильев.