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«При муже одевалась так, будто все время в поиске»: Васильев считает, что Соколовский изменил Дакоте из-за ее стиля

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рита Дакота

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Историк моды и телеведущий Александр Васильев высказал свое мнение о разводе Влада Соколовского и Риты Дакоты.

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев рассказал, почему, по его мнению, распался брак молодых родителей Риты Дакоты и Влада Соколовского. В своей колонке для журнала «7 дней» Александр Александрович отметил, что причиной может быть… стиль Риты.

«Я думаю, что ее гипертрофированно сексуальный стиль отчасти и привел к такому финалу этого брака. Рита и при муже одевалась так, будто все время находилась в поиске. Это неверный подход. Элегантности нет. Зато есть татуировки. Да еще пирсинг. Не забывайте: одеваясь гиперсексуально, вы привлекаете к себе таких мужчин, которые хотят строить отношения с вами именно на этой почве. Я считаю, что в таком образе дамы, увы, обречены на измены. Если ваш избранник мгновенно воспламеняется при виде вас, то почему бы ему не воспламениться, глядя на другую?!» — заявил Васильев.

Историк моды также дал девушке несколько советов: «Стоит ли Рите менять гардероб, если она хочет построить новую жизнь? Мне кажется, ей сложно будет изменить свои образы, в них — ее внутреннее «я». Она так воспринимает мир. Рита все время вытаскивает из колоды своих достоинств одну карту: «I am a sexy girl». Да, она сексуальная. Но стоит ли лишний раз своим нарядом это подчеркивать? Думайте о том, что у окружающих вас мужчин могут возникнуть в голове такие мысли: «Раз она в бюстгальтере на людях ходит, с такой можно запросто быстро закрутить роман, это несложно».

Фото: Instagram

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