«Превратности любви»: парочка воссоединилась спустя 20 лет после первой встречи

Мнений об отношениях много: кому-то по душе любовь с первого взгляда, а кто-то верит, что полюбить можно только друга, которого хорошо знает, в то время как все остальное — шелуха.

Но порой истории любви длятся десятилетиями: они развиваются параллельно не один год, чтобы однажды преломиться и соприкоснуться. Когда-то давно, когда 49-летней Аманде Джонс было 18 лет, она встретила Карла. Они познакомились в клубе, а чуть позже судьба столкнула их во время нападения.

«Я ехала домой и остановилась у фонарей, когда группа парней вышла из другой машины и начала стучать в окно моей. Они только баловались, но это было довольно страшно, потому что было 2 часа ночи. Появился Карл и прогнал их. Я успокоилась, мы поговорили, он позвал посидеть в кафе», — вспоминает Аманда.

У них состоялось первое свидание. Все было хорошо, несмотря на разницу в возрасте — Карлу на тот момент было 26 лет. Они легко нашли общий язык и были словно на одной волне.

«Я думаю, что оба знали, что мы были родственными душами, мы должны были быть вместе», — откровенничает женщина.

Как передает британское издание The Sun, она призналась, что ей нравилось все в Карле — внешность, рост, юмор, интересы, зрелость. Однако именно последний пункт стал препятствием для любви: у Карла уже был сын и развод, он хотел спокойствия и настаивал на этом, однако 18-летняя Аманда не готова была закрыться от мира, когда только стала его узнавать — ей хотелось веселиться, ходить по вечеринкам и творить глупости.

Спустя 8 месяцев отношениям пришел конец, постепенно общение пришлось прекратить — они встретили других людей, однако даже на собственной свадьбе Аманда вспоминала Карла.

«Он дал мне номер телефона своего друга Стива и сказал: «Если я тебе понадоблюсь, позвони Стиву, и он меня найдет», — рассказывает Аманда.

Годы шли, Аманда родила двух дочек, муж ее неожиданно бросил, оставив женщине необходимость работать вдвое больше для того, чтобы спасти семью от голода.