«Превратности любви»: парочка воссоединилась спустя 20 лет после первой встречи

Мнений об отношениях много: кому-то по душе любовь с первого взгляда, а кто-то верит, что полюбить можно только друга, которого хорошо знает, в то время как все остальное — шелуха.
Но порой истории любви длятся десятилетиями: они развиваются параллельно не один год, чтобы однажды преломиться и соприкоснуться. Когда-то давно, когда 49-летней Аманде Джонс было 18 лет, она встретила Карла. Они познакомились в клубе, а чуть позже судьба столкнула их во время нападения.
«Я ехала домой и остановилась у фонарей, когда группа парней вышла из другой машины и начала стучать в окно моей. Они только баловались, но это было довольно страшно, потому что было 2 часа ночи. Появился Карл и прогнал их. Я успокоилась, мы поговорили, он позвал посидеть в кафе», — вспоминает Аманда.
У них состоялось первое свидание. Все было хорошо, несмотря на разницу в возрасте — Карлу на тот момент было 26 лет. Они легко нашли общий язык и были словно на одной волне.
«Я думаю, что оба знали, что мы были родственными душами, мы должны были быть вместе», — откровенничает женщина.
Как передает британское издание The Sun, она призналась, что ей нравилось все в Карле — внешность, рост, юмор, интересы, зрелость. Однако именно последний пункт стал препятствием для любви: у Карла уже был сын и развод, он хотел спокойствия и настаивал на этом, однако 18-летняя Аманда не готова была закрыться от мира, когда только стала его узнавать — ей хотелось веселиться, ходить по вечеринкам и творить глупости.
Спустя 8 месяцев отношениям пришел конец, постепенно общение пришлось прекратить — они встретили других людей, однако даже на собственной свадьбе Аманда вспоминала Карла.
«Он дал мне номер телефона своего друга Стива и сказал: «Если я тебе понадоблюсь, позвони Стиву, и он меня найдет», — рассказывает Аманда.
Годы шли, Аманда родила двух дочек, муж ее неожиданно бросил, оставив женщине необходимость работать вдвое больше для того, чтобы спасти семью от голода.
Она хотела расстаться со всеми воспоминаниями о незадачливом любимом и отце ее детей, поэтому начала генеральную уборку: выкинуть его нужно было не только из сердца и головы, но и окончательно из дома. Так она внезапно и наткнулась на телефон того самого Стива. Спустя неделю она получила ответный звонок — уже от Карла.
«Когда мы говорили, казалось, что последний разговор был накануне, это было действительно странно. Мы болтали около часа. Как выяснилось, его жена сказала, что она несчастлива, примерно в тот же момент, когда мой бывший муж покинул нас», — вспоминает Аманда.
Они договорились с Карлом встретиться в том же кафе, где было их первое свидание. Нервное ожидание, бабочки в животе — все, как когда-то.
«Мы купили несколько тортов и сели в машину, болтали. Это не очень романтично, но было действительно приятно. Я не могу представить свою жизнь без Карла, он всегда был в моей голове», — признается женщина.
Они вместе уже 9 лет, поженились и провели медовый месяц на Ибице. Настоящая любовь пришла к ним только после пятидесяти, но ожидание, по словам Аманды, того стоило. Теперь они действительно счастливы.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/depositphotos