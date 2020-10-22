Превративший себя в Барби мужчина пожаловался на проблемы в личной жизни
Фото: instagram.com/oye_yourspace
26-летний молодой человек всегда хотел быть похожим на куклу Барби. В течение последних трех лет он пережил не одну пластическую операцию и потратил на корректировку внешности более 15 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей). Хонза увеличил губы, а также подвергался другим хирургическим и косметическим вмешательствам.
Шимша признался, что предпочитает ходить в женской одежде. Ему нравятся туфли на высоких каблуках, яркий макияж, а также парики. Однако внешность как у Барби не оценили работодатели. парень жалуется, что никак не может трудоустроиться. Необычная внешность молодого человека также не привлекает девушек: в личной жизни мужчины наблюдается застой. «Я считаю себя мужчиной, несмотря на то что так одеваюсь и выгляжу. Но у некоторых девушек проблемы с моей внешностью. Она сбивает их с толку», — признался житель Чехии.
По его словам, вместо положительного впечатления, которое он хотел производить, люди смотрели на него недоброжелательно. Общество сбивала с толку мужская внешность, большие губы и макияж. Теперь же Хонза выглядит как женщина, поэтому «не вызывает подозрений».
Несмотря на массу неприятностей в жизни, Шимша намерен и дальше продолжить делать пластические операции. Он мечтает скорректировать форму носа и увеличить ягодицы. «Я стараюсь игнорировать людей, которые относятся ко мне негативно. Люди судят о том, что видят на поверхности, но не знают меня как личность. Да, я парень, похожий на Барби, но это не значит, что люди должны быть противными. То, что мы отличаемся от других, нужно ценить, а не судить», — подчеркнул он.
Фото: Instagram/ @oye_yourspace
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