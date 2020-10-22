Превративший себя в Барби мужчина пожаловался на проблемы в личной жизни

26-летний молодой человек всегда хотел быть похожим на куклу Барби. В течение последних трех лет он пережил не одну пластическую операцию и потратил на корректировку внешности более 15 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей). Хонза увеличил губы, а также подвергался другим хирургическим и косметическим вмешательствам.

Шимша признался, что предпочитает ходить в женской одежде. Ему нравятся туфли на высоких каблуках, яркий макияж, а также парики. Однако внешность как у Барби не оценили работодатели. парень жалуется, что никак не может трудоустроиться. Необычная внешность молодого человека также не привлекает девушек: в личной жизни мужчины наблюдается застой. «Я считаю себя мужчиной, несмотря на то что так одеваюсь и выгляжу. Но у некоторых девушек проблемы с моей внешностью. Она сбивает их с толку», — признался житель Чехии.