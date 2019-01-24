Представитель «Мисс Москва»-2015 Воеводиной прокомментировала ее развод с королем Малайзии, отрекшимся от престола

Накануне в российских СМИ появилась информация о грядущем разводе короля Малайзии Мухаммада V, отрекшегося от престола, с женой Оксаной Воеводиной — бывшей моделью, три года назад завоевавшей титул «Мисс Москва». Влюбленные поженились в конце ноября прошлого года, и девушка окончательно переехала в Малайзию.
«Посмотрите — откуда информация? Абсолютно непроверенная, — заявила пресс-секретарь Оксаны Мария Шахова в интервью «Комсомольской правде». — Это бред какой-то, вброс. Причем не первый — сначала с немецкой клиникой, теперь этот. На чем он основан — на словах близкой подруги, друзей или родных? Нет! Это все ложная информация. Мухаммад — действующий султан. И любая информация о их семье приобретает статус государственного уровня. Могу сказать одно: у Оксаны все хорошо».
То же самое сказал и отец модели, до которого дозвонились корреспонденты издания: «Это бред какой-то. Я Интернет не смотрю, но я бы узнал об этом первым».
Будущие супруги Оксана и Мухаммад встретились полтора года назад в Европе, где выпускница Факультета бизнеса РЭУ им. Г.В.Плеханова рекламировала элитные часы. «Оксана работала на стенде бренда, где стояла у постера и предлагала товар», — рассказала журналистам организатор конкурсов красоты Татьяна Андреева. Ради возлюбленного молодая женщина изменила имя на «Рихана» и приняла его религию, несмотря на то, что по правилам ислама это вовсе не обязательно.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Instagram