Представитель «Мисс Москва»-2015 Воеводиной прокомментировала ее развод с королем Малайзии, отрекшимся от престола

Накануне в российских СМИ появилась информация о грядущем разводе короля Малайзии Мухаммада V, отрекшегося от престола, с женой Оксаной Воеводиной — бывшей моделью, три года назад завоевавшей титул «Мисс Москва». Влюбленные поженились в конце ноября прошлого года, и девушка окончательно переехала в Малайзию.

«Посмотрите — откуда информация? Абсолютно непроверенная, — заявила пресс-секретарь Оксаны Мария Шахова в интервью «Комсомольской правде». — Это бред какой-то, вброс. Причем не первый — сначала с немецкой клиникой, теперь этот. На чем он основан — на словах близкой подруги, друзей или родных? Нет! Это все ложная информация. Мухаммад — действующий султан. И любая информация о их семье приобретает статус государственного уровня. Могу сказать одно: у Оксаны все хорошо».