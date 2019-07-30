Предательство и обман: девушка, разочаровавшись в женихе лучшей подруги, попыталась расстроить свадьбу

Быть хорошей подругой бывает действительно трудно. В твои обязанности входит не только поддержка и разделение всех радостей и бед с близким человеком, но и порой необходимость принимать серьезные решения сразу за двоих — конечно, во благо.
Одна девушка поделилась своей историей в Сети, потому что не могла сама понять, что ей делать: ее лучшая подруга, которая прошла через много свиданий и неудачных отношений, наконец встретила свою большую любовь и чувствует себя счастливой. Только вот лишь спустя год при знакомстве подруги с женихом выяснилось, что парень мечты как раз из той категории, в которой мечте лучше никогда не сбываться.
Он оказался слишком откровенным, с явной любовью к алкоголю и хвастовству — разговоры о баснословных зарплатах и дорогих часах не стихали все знакомство. Кроме того, как заметила расстроенная девушка, он казался слишком незрелым и молодым — сначала ему хотелось услышать неловкие истории о невесте, чтобы потом рассказать их всем на свадьбе, но следом жених отвлекся на новых гостей ресторана: красивых девушках в коротких юбках. Парень абсолютно перестал уделять внимание своим спутницам и переключился на длинные ноги.
Однако большая любовь так заполонила сердце невесты, что та ничего и не заметила. Перед подругой встал нелегкий выбор: разочаровать ли близкого человека жестокой правдой за несколько недель до свадьбы или уже слишком поздно что-то менять?
Пользователи, однако, не сильно помогли: как передает британское издание Daily Mail, их мнения также разделились.
«Я бы ничего не сказала. Иди на свадьбу, пожелай им счастья и оставь в покое», «Какой ответ вы ожидаете услышать после слов, что он вам не нравится?», «Я бы что-нибудь сказал. Она действительно будет счастлива с этим ужасным человеком?», «Может, стоит начать разговор под ее руководством, направляя ее мысль в нужное русло? Будьте рядом, когда все развалится», «Я бы аккуратно попробовала донести до нее свои мысли. Вы же близкие люди!», «Ничего не говорите. Жаль, но, кажется, ей нужно пережить подобную трагедию, в противном случае вы окажитесь врагом», — писали свои мнения пользователи в Интернете.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/depositphotos