Предательство и обман: девушка, разочаровавшись в женихе лучшей подруги, попыталась расстроить свадьбу

Быть хорошей подругой бывает действительно трудно. В твои обязанности входит не только поддержка и разделение всех радостей и бед с близким человеком, но и порой необходимость принимать серьезные решения сразу за двоих — конечно, во благо.

Одна девушка поделилась своей историей в Сети, потому что не могла сама понять, что ей делать: ее лучшая подруга, которая прошла через много свиданий и неудачных отношений, наконец встретила свою большую любовь и чувствует себя счастливой. Только вот лишь спустя год при знакомстве подруги с женихом выяснилось, что парень мечты как раз из той категории, в которой мечте лучше никогда не сбываться.

Он оказался слишком откровенным, с явной любовью к алкоголю и хвастовству — разговоры о баснословных зарплатах и дорогих часах не стихали все знакомство. Кроме того, как заметила расстроенная девушка, он казался слишком незрелым и молодым — сначала ему хотелось услышать неловкие истории о невесте, чтобы потом рассказать их всем на свадьбе, но следом жених отвлекся на новых гостей ресторана: красивых девушках в коротких юбках. Парень абсолютно перестал уделять внимание своим спутницам и переключился на длинные ноги.

Однако большая любовь так заполонила сердце невесты, что та ничего и не заметила. Перед подругой встал нелегкий выбор: разочаровать ли близкого человека жестокой правдой за несколько недель до свадьбы или уже слишком поздно что-то менять?