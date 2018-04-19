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Повереннова призналась, что после разрыва с Николаевым пережила тяжелую депрессию

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Дарья Повереннова
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45-летняя Дарья Повереннова заявила в эфире одного из телешоу, что ей непросто далось расставание с коллегой по сериалу «День рождения Буржуя» Валерием Николаевым.

В эфире шоу «Судьба человека» актриса Дарья Повереннова рассказала, как тяжело переживала предательство Валерия Николаева, к которому питала сильные чувства. Дарья влюбилась в Валерия на съемках второй части сериала «День рождения Буржуя» в начале нулевых. На тот момент актер уже был разведен с Ириной Апексимовой. Дарья ушла от мужа Александра Жигалкина, с которым прожила в браке 10 лет. Даже их общая дочь Полина не остановила актрису.

Но Николаев не оценил жертву Поверенновой. Хотя он никогда ничего не обещал новой возлюбленной. «Не могу тебе дать гарантий, что ты будешь той женщиной, с которой я проживу до конца своей жизни», — цитирует бывшего возлюбленного Дарья.

Однако спустя два года Повереннова узнала, что у Николаева есть другая женщина. Он влюбился в Татьяну Овсиенко. «Для меня это была катастрофа, я погружалась в ситуацию настоящего отчаяния», — поделилась воспоминаниями актриса. Сейчас у Дарьи Поверенновой роман с ректором московской школы управления «Сколково» Андреем Шароновым, с которым она познакомилась через общих друзей. Звезда призналась, что этот мужчина делает ее счастливой, как никогда ранее.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Vladimir Myshkin, Gennadii Usoev / Global Look Press, Instagram

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