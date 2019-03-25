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Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю Каменских

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Настя Каменских рассталась с Потапом?

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На недавней украинской церемонии вручения музыкальных премий известный рэпер и продюсер Потап удивил поклонников выбором спутницы.

На днях в Киеве состоялась церемония YUNA Awards, на которой собрались самые яркие представители украинской музыкальной сцены. Разумеется, на красной дорожке появились и Потап с Настей Каменских, однако позировали фотографам по отдельности. Более того, на мероприятии была замечена и бывшая жена Потапа Ирина Горовая, с которой он остался в прекрасных отношениях и которая работает вместе с ним в его продюсерской компании Mozgi Entertainment.

Как сообщают украинские СМИ, Потап весь вечер провел в обществе Ирины, перекинувшись с нынешней возлюбленной Настей Каменских лишь парой слов. А когда девушку пригласили на сцену, чтобы вручить награду, Потап проводил ее, но наотрез отказался подниматься за статуэткой. В благодарственной речи Настя даже не упомянула рэпера, а ведь именно он написал хит, который принес успех артистке.

«Спасибо вам! Я так счастлива. И спасибо огромное моей команде», — написала Настя Каменских в своем микроблоге. Сами артисты пока не давали комментариев по поводу возможного расставания.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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