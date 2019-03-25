Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю Каменских

Как сообщают украинские СМИ, Потап весь вечер провел в обществе Ирины, перекинувшись с нынешней возлюбленной Настей Каменских лишь парой слов. А когда девушку пригласили на сцену, чтобы вручить награду, Потап проводил ее, но наотрез отказался подниматься за статуэткой. В благодарственной речи Настя даже не упомянула рэпера, а ведь именно он написал хит, который принес успех артистке.

«Спасибо вам! Я так счастлива. И спасибо огромное моей команде», — написала Настя Каменских в своем микроблоге. Сами артисты пока не давали комментариев по поводу возможного расставания.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram