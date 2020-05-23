Потап показал нежное свадебное фото и поздравил Настю Каменских с годовщиной
Фото: Instagram Потапа
Рэп-исполнитель и продюсер Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко — прим.ред.) и его супруга Настя Каменских поженились 23 мая 2019 года, а в эту субботу пара празднует первую годовщину брака — ситцевую свадьбу.
Счастливый муж поделился в блоге нежным свадебным фото, под которым поздравил свою избранницу: «1 годовщина! Ситцевая свадьба! Люблю, @kamenskux спасибо тебе 🤍🤍».
«🤍🤍🤍», — ответила певица.
«Так быстро год прошел. Счастья вашей семье!», «Какая красивая пара, глаз не оторвать», «Счастья и любви вам», «Будьте всегда счастливы вместе», «Уже год? Так быстро», «С праздником Вашу замечательную семью, всех благ и неземной любви», — пишут фолловеры.
Напомним, Потап и Настя Каменских ворвались на музыкальную орбиту в 2006 году, чтобы практически сразу получить всенародную любовь и признание и первые места во всевозможных чартах и хит-парадах. Несмотря на назойливые слухи о более, чем деловых отношениях между ними, Потап и Настя официально рассекретили свой роман в день свадебной церемонии, выпустив красивое музыкальное видео на песню «Константа». Отметим, что брак с Настей Каменских стал для Потапа вторым. Его первой женой стала продюсер Ирина Горовая, в 2008 году родившая ему сына Андрея. В 2014 году Алексей и Ирина расстались.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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