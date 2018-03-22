«Поставила Тарасова на колени»: поклонники в восторге от дерзкого видео с Бузовой

Тем самым, как считают фанаты певицы, она вновь доказала экс-супругу Дмитрию Тарасову, что «открыла мир других мужчин». «Этим видео ты поставила Тарасова на колени, показав свое превосходство! Браво, Ольга», — обратилась к звезде одна из подписчиц. «Я это сделала давно», — согласилась с девушкой сама Бузова.

Напомним, сейчас Дмитрий Тарасов женат уже в третий раз и, по слухам, его новоиспеченная супруга Анастасия Костенко скоро родит ребенка.

Фото: Instagram