После разрыва с женой Александр Кержаков все равно проводит время с сыном

Говорят, что неприятные слухи, которые ходят вокруг ее развода, сильно подкосили душевные силы Миланы Кержаковой, и девушка слегла в одну из клиник в Санкт-Петербурге. Поэтому заботы о маленьком сыне Артемии пока легли на плечи его отца Александра Кержакова.
Как бы там ни было, бывший футболист старается проводить как можно больше времени с малышом. На днях он опубликовал милое фото с Артемием и подписал его просто: «Тихий час».
Тем не менее некоторые недоброжелатели считают, что Кержаков намерен бороться за право опеки над сыном в суде и именно поэтому сейчас практически отобрал его у жены. Сама Милана уже почти две недели не публиковала никаких снимков в своем микроблоге, и интернет-пользователи всерьез за нее переживают.
Фото: Instagram