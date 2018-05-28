После разрыва с женой Александр Кержаков все равно проводит время с сыном

Говорят, что неприятные слухи, которые ходят вокруг ее развода, сильно подкосили душевные силы Миланы Кержаковой, и девушка слегла в одну из клиник в Санкт-Петербурге. Поэтому заботы о маленьком сыне Артемии пока легли на плечи его отца Александра Кержакова.

Как бы там ни было, бывший футболист старается проводить как можно больше времени с малышом. На днях он опубликовал милое фото с Артемием и подписал его просто: «Тихий час».