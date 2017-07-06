Существует мнение, что пик интеллектуальных способностей приходится на студенчество. Но недавно ученые опровергли это убеждение: выяснилось, что после 30 лет мозг работает гораздо лучше, чем в молодые годы.

Исследователи университета Торонто обнаружили, что взросление идет мозгу только на пользу: повышается интеллект, укрепляются нейронные связи и в целом улучшается психическое здоровье.

Команда специалистов проанализировала результаты МРТ-сканирования 359 человек в возрасте от 22 до 36 лет. Было обнаружено, что люди старше 30 лучше фокусируются на новой информации и продуктивнее ее обрабатывают. Кроме того, у них развита область, которая отвечает за процессы торможения, а это значит, что они умеют контролировать свои поступки и тщательнее обдумывают последствия своих решений. Кроме того, ученые выяснили, что у людей, которые после 20 лет страдают от депрессии или тревожности, скорее всего, формирование нейроповеденческих механизмов идет с задержкой.

Таким образом, только к 30 годам завершается тонкая настройка большинства психических механизмов, благодаря чему вы можете добиться максимальных результатов в работе и отношениях.

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