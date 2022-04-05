Портрет неудачника: топ-5 привычек, которые преграждают путь к успеху и портят жизнь

На пути к успеху невозможно избежать ошибок. Причем даже не надо к этому стремиться, поскольку каждый неверный шаг — это опыт. В противном случае человек расслабится, перестанет контролировать происходящее в своей жизни, а затем и достигать высоких результатов.

Нельзя отказываться от личного мнения и соглашаться с окружающими, чтобы угодить им. Только отстаивание своей позиции, несмотря на критику, советы, указания других, позволит добиться высот.

Некоторые люди привыкли винить в своих неудачах все вокруг: окружающих, обстоятельства и прочее. Однако, если в жизни человека что-то пошло не так, проблемы только в нем. Важно не жаловаться на несправедливость к себе, а действовать, чтобы меняться к лучшему.

Для налаживания контактов необходимо чувствовать людей. Понимать их реакции, а затем правильно их использовать. Малое количество эмоций в жизни человека может привести к неудачам в жизни, пишет Тut-news.