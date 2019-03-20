Попались: Ксения Собчак и Константин Богомолов появились в свете вместе

Ни у кого практически не осталось сомнений, что Ксения Собчак и Константин Богомолов встречаются и, возможно, телеведущая ушла от супруга Максима Виторгана именно к режиссеру. Пара буквально неразлучна в последние несколько недель, однако пока старается не афишировать свои отношения и не позирует фотографам вместе.

Но на прошедшей накануне премии BraVo Ксения и Константин сидели вместе в зрительном зале Большого театра, хотя и приехали по отдельности. А затем фотографы все же запечатлели их в фойе, когда знаменитости, должно быть, делились друг с другом впечатлениями от выступлений.