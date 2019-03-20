Попались: Ксения Собчак и Константин Богомолов появились в свете вместе

Ни у кого практически не осталось сомнений, что Ксения Собчак и Константин Богомолов встречаются и, возможно, телеведущая ушла от супруга Максима Виторгана именно к режиссеру. Пара буквально неразлучна в последние несколько недель, однако пока старается не афишировать свои отношения и не позирует фотографам вместе.
Но на прошедшей накануне премии BraVo Ксения и Константин сидели вместе в зрительном зале Большого театра, хотя и приехали по отдельности. А затем фотографы все же запечатлели их в фойе, когда знаменитости, должно быть, делились друг с другом впечатлениями от выступлений.
К слову, Константин тоже стал одним из лауреатов премии — он получил престижную статуэтку за соавторство в режиссуре оперы «Триумф времени и бесчувствия» в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Starface, Instagram
Видео: Instagram