«Поняла, что не в силах его изменить»: Марина Федункив 13 лет пыталась спасти мужа-наркомана

Не так давно актриса Марина Федункив ушла от второго мужа, с которым переехала в Москву из Перми. Новых отношений она предпочитает пока не заводить: опасается снова пережить горький опыт. «Нужно выдохнуть, чтобы не перетаскивать горький опыт в новые отношения. Для этого необходимо время», — говорит она.

В одном из недавних интервью звезда Comedy Woman призналась, что 13 лет своей жизни она потратила на спасение супруга от наркотической зависимости.

«Михаил был наркоманом, и я все 13 лет его спасала, а потом устала. Мы побороли стадию наркомании, но он начал замещать ее алкоголем. Стал сильно пить. Я верила, но поняла, что не в силах его изменить», — цитирует Федункив Wday.

Приняв алкоголь, супруг артистки становился агрессивным. Марина до последнего пыталась вылечить Михаила, но в конце-концов даже его родители стали настаивать на их разводе, опасаясь за здоровье артистки.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram