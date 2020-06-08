«Поняла, что это не магия»: Валерия рассказала, почему венчание не спасло ее брак с мужем-агрессором

Поклонники певицы Валерии знакомы с перипетиями ее семейной жизни. Несмотря на свой звездный статус, артистке пришлось буквально бежать от мужа, Александра Шульгина, поднимавшего на нее руку. Долгие годы Валерия скрывала проблемы, пыталась все наладить, о чем теперь вспоминает с сожалением. В рамках передачи «Почему я?» певица поделилась со своей гостьей Маргаритой Грачевой тяжелыми воспоминаниями.

Проявления агрессии со стороны Александра преследовали Валерию практически с самого начала семейной жизни с ним. Отчаявшаяся женщина искала спасения в вере, и была счастлива, когда муж подвел ее к идее повенчаться в надежде спасти брак.

«Сначала был один ребенок на руках. Все документы были у него. Контракты были у него. У меня не было ни копейки денег вообще, и куда бежать? Церковь удлинила весь этот мой процесс развода. Я думала, что буду терпеть, потому что бог терпел, и я тоже смогу. И на какое-то время это укрепляет действительно внутренние силы, но потом они тоже начинают иссякать. Там у меня уже второй ребенок появился, потому что нельзя... как бы... и все продолжалось в том же духе, я все ходила в церковь. А он понял, что вот он — рычажок. И он пришел к батюшке, руки в карманах, развязный, и потом что-то он там стал ему говорить, потом стал церкви потихонечку помогать. И вот тут батюшка начал говорить, что я сама выбрала мужа, что у меня семья, а все проблемы у нас из-за того, что мы не венчаны. И вот мы едем в машине, я с молитвословом, читаю. Муж в бешенстве вырывает молитвослов, выкидывает его в окно, трехэтажным матом орет, в церкви продолжилась эта сцена. Когда зашел батюшка, он замолчал. Случилась вся эта наша счастливейшая церемония венчания. А когда вышли, все продолжилось, и я поняла, что это не магия, что это работа, и все равно я с ним разошлась, буквально через три-четыре месяца», — рассказала Валерия.

Ни вера, ни венчание, ни работа над отношениями не помогли певице сохранить семью, ведь все усилия прилагались только одной стороной — супруга все и так устраивало. Устав бороться, женщина ушла — будучи многодетной матерью, рискуя разрушить собственную карьеру.

Сейчас певица Валерия счастлива в браке с продюсером Иосифом Пригожиным. Он принял ее детей, относится к ним как к своим, во всем поддерживает любимую супругу.