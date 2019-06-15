Помолвки не будет: Дакота Джонсон рассталась с Крисом Мартином

29-летняя звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон в течение двух лет встречалась с 42-летним фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином, однако на днях стало известно, что пара рассталась. Об этом сообщил таблоид The Sun со ссылкой на осведомленный источник из близкого окружения знаменитостей: «Да, у них были разговоры о помолвке, но теперь Крис говорит, что они разошлись. Это стало настоящим сюрпризом для всех», — цитирует издание инсайдера.
Фото: East News
Стоит отметить, что пара не афишировала свои отношения, а в знак вечной любви некоторое время назад теперь уже бывшие возлюбленные набили одинаковые татуировки.
Напомним, Крис Мартин был женат на актрисе Гвинет Пэлтроу, родившей ему двоих детей. Кроме того, музыкант встречался с актрисой Дженнифер Лоуренс. Дакота Джонсон встречалась с актером Джорданом Мастерсоном, а также музыкантом и модель Мэттью Хитом.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Dave Bedrosian, Global Look Press via ZUMA Press, ImagePressAgency/face to face, Birdie Thompson/AdMedia, Ricardo Moreira/Fotoarena, weltweit/picture alliance/Globallookpress, East News
Видео: YouTube
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