Помолвки не будет: Дакота Джонсон рассталась с Крисом Мартином

29-летняя звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон в течение двух лет встречалась с 42-летним фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином, однако на днях стало известно, что пара рассталась. Об этом сообщил таблоид The Sun со ссылкой на осведомленный источник из близкого окружения знаменитостей: «Да, у них были разговоры о помолвке, но теперь Крис говорит, что они разошлись. Это стало настоящим сюрпризом для всех», — цитирует издание инсайдера.