Пользователи Сети жестко раскритиковали женщину, обручившуюся с призраком

Иногда мы так сильно хотим найти себе вторую половинку, что готовы даже на самые отчаянные поступки ради достижения цели. 47-летняя Аманда Лардж тоже хотела найти любовь всей жизни — правда искать стала в неожиданном направлении.

Ее родственная душа — пират из 1700-х годов, которого казнили в открытом море за воровство. Она успешно вышла замуж за трехсотлетнего призрака (в ряде стран разрешены браки с умершими людьми), и, как передает ее слова британское издание The Sun, даже каким-то образом вступила с новым мужем в интимную близость, однако общественность восстала против странной любви.

«Был человек, который обещал найти меня и сжечь мой дом вместе со мной, сказав, что знает, где я живу. Он написал мне об этом в два часа ночи», — призналась Аманда.

Ей пришлось срочно переехать из дома после того, как о ее замужестве стали говорить в обществе. Люди боялись ее и считали, будто она поклоняется темным силам. Лардж сильно изменила свою внешность, чтобы стать менее узнаваемой.

«Я полностью за свободу слова, однако эти — ужасны. Только под одним материалом в Сети набралось 23 тысячи комментариев, 99% из которых — отрицательные», — рассказала женщина.