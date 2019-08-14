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Пользователи Сети жестко раскритиковали женщину, обручившуюся с призраком

Новый муж 47-летней Аманды Лардж заставил думать окружающих, что ей необходима психиатрическая помощь.

Иногда мы так сильно хотим найти себе вторую половинку, что готовы даже на самые отчаянные поступки ради достижения цели. 47-летняя Аманда Лардж тоже хотела найти любовь всей жизни — правда искать стала в неожиданном направлении.

Ее родственная душа — пират из 1700-х годов, которого казнили в открытом море за воровство. Она успешно вышла замуж за трехсотлетнего призрака (в ряде стран разрешены браки с умершими людьми), и, как передает ее слова британское издание The Sun, даже каким-то образом вступила с новым мужем в интимную близость, однако общественность восстала против странной любви.

«Был человек, который обещал найти меня и сжечь мой дом вместе со мной, сказав, что знает, где я живу. Он написал мне об этом в два часа ночи», — призналась Аманда.

Ей пришлось срочно переехать из дома после того, как о ее замужестве стали говорить в обществе. Люди боялись ее и считали, будто она поклоняется темным силам. Лардж сильно изменила свою внешность, чтобы стать менее узнаваемой.

«Я полностью за свободу слова, однако эти — ужасны. Только под одним материалом в Сети набралось 23 тысячи комментариев, 99% из которых — отрицательные», — рассказала женщина.

Аманда впала в депрессию из-за слабого здоровья и большого количества негативных комментариев и издевательств, однако сейчас она постепенно приходит в норму и начинает кампанию в социальных сетях по борьбе с запугиванием в Интернете.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos