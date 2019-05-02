Пользователи Сети рассекретили предполагаемого возлюбленного Натальи Рудовой

35-летняя актриса Наталья Рудова предпочитает скрывать личную жизнь. Сейчас звезда сериала «Татьянин день» отдыхает в Турции. На днях в блоге блондинки появились фотографии, на которых она позирует в компании неизвестного мужчины: «Счастье любит тишину…🤫».
Внимательные пользователи Сети быстро вычислили имя предполагаемого возлюбленного Натальи Рудовой. Им является блогер Эдуард Зарубин. «Я больше не хочу молчать , я люблю тебя @rudovanata❤️», — подписаны аналогичные фотографии в его блоге. При этом, Эдуард намекнул на то, что собирается жениться на своей возлюбленной, добавив к подписи хештеги #Зарудовы #wedding.
Отметим, что Наталье Рядовой приписывали романы с Кириллом Сафоновым, Дмитрием Колдуном, Павлом Деревянко и Сергеем Саркисовым-младшим, однако актриса предпочитает не реагировать на подобные домыслы.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
Видео: YouTube
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