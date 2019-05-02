Пользователи Сети рассекретили предполагаемого возлюбленного Натальи Рудовой

Внимательные пользователи Сети быстро вычислили имя предполагаемого возлюбленного Натальи Рудовой. Им является блогер Эдуард Зарубин. «Я больше не хочу молчать , я люблю тебя @rudovanata❤️», — подписаны аналогичные фотографии в его блоге. При этом, Эдуард намекнул на то, что собирается жениться на своей возлюбленной, добавив к подписи хештеги #Зарудовы #wedding.