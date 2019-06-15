Пользователи Сети поздравляют актрису Евгению Лозу с замужеством

34-летняя актриса Евгения Лоза вышла замуж — к такому выводу пришли поклонники актрисы, оценив новую публикацию в ее Instagram. «Сегодня!!!💌 #противныймолодойчеловек #статус #1200 #подковром #историческийцентр #оймолодцы #ошибка500 #маминселезень #поперечныерельсы #забронированнаялавочка #жандаровы #первые #крутыыыые», — подписала актриса кадр, на котором демонстрирует обручальное кольцо.
«Ну наконец-то ! Если это правда , я дико за тебя рад, мое солнышко. Обнял», «Счастья Вам, симпатяги», «Поздравляю! Счастья и любви 😘😍», «Стоп! Я что-то пропустила? Недавно был прямой эфир и Женя говорила, что не видит смысла в том, чтоб выходить замуж! Но если это так, то поздравляю вас», «Женя!!! Какая молодец! В 34 года замуж вышли! Ура🤗», «На вас смотришь и радуешься за вас как за родных. Вы такие нежные друг к другу,столько искренних чувств,лёгкость в отношении. Будьте Женечка и Антоша счастливы», — поздравляют подписчики актрису.
О личной жизни Антона Батырева известно не так много. Первую супругу актера звали Екатерина, она подарила ему сына Добрыню. Слухи о романе Батырева с Евгенией Лозой появились в августе 2018 года, когда пару сфотографировали папарацци – актеры отдыхали на пляже под Киевом, не стесняясь демонстрировать романтические чувства.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!