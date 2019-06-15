Пользователи Сети поздравляют актрису Евгению Лозу с замужеством

«Ну наконец-то ! Если это правда , я дико за тебя рад, мое солнышко. Обнял», «Счастья Вам, симпатяги», «Поздравляю! Счастья и любви 😘😍», «Стоп! Я что-то пропустила? Недавно был прямой эфир и Женя говорила, что не видит смысла в том, чтоб выходить замуж! Но если это так, то поздравляю вас», «Женя!!! Какая молодец! В 34 года замуж вышли! Ура🤗», «На вас смотришь и радуешься за вас как за родных. Вы такие нежные друг к другу,столько искренних чувств,лёгкость в отношении. Будьте Женечка и Антоша счастливы», — поздравляют подписчики актрису.