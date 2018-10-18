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«Получается, я на улице»: Наталья Краско требует часть 5-миллионного имущества 87-летнего экс-супруга

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья и Иван Краско

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28-летняя Наталья Краско, которая находится в процессе развода с мужем Иваном Ивановичем Краско, решила претендовать на часть его имущества.

Накануне экс-пара Иван и Наталья Краско появилась в студии шоу «Пусть говорят», где заявила о своих взаимных претензиях в бракоразводном процессе. Вернее, требования предъявила лишь Наталья, заявившая, что хочет получить часть от продажи земельного участка — у Ивана Ивановича есть таковой под Санкт-Петербургом. Он когда-то принадлежал графу Шувалову, а сейчас по приблизительным оценкам стоит около 5 миллионов рублей.

«Я считаю, что Иван Иванович мог бы хотя бы немножко обо мне позаботиться, хотя бы в том смысле, что за свои слова надо отвечать. Иван Иванович обещал, что никогда не оставит меня на улице, а сейчас получается, что я на улице», — сообщила раздосадованная девушка.

Сам Краско заявил присутствующим, что для паники нет повода. «Никто ее не гонит, пока она не устроит свою судьбу. Я сам живу на птичьих правах на жилплощади своих детей, пока они дают такую возможность. И Наташу я никуда не выгоню», — сообщил народный артист. Меж тем один из гостей-адвокатов сообщил, что у Натальи и Ивана Ивановича нет совместно нажитого имущества, поэтому забрать у экс-мужа девушка ничего не сможет. «Пусть хоть весь мир останется его детям», — с вызовом бросила Наталья.

Фото и видео: Instagram

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