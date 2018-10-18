«Получается, я на улице»: Наталья Краско требует часть 5-миллионного имущества 87-летнего экс-супруга

Накануне экс-пара Иван и Наталья Краско появилась в студии шоу «Пусть говорят», где заявила о своих взаимных претензиях в бракоразводном процессе. Вернее, требования предъявила лишь Наталья, заявившая, что хочет получить часть от продажи земельного участка — у Ивана Ивановича есть таковой под Санкт-Петербургом. Он когда-то принадлежал графу Шувалову, а сейчас по приблизительным оценкам стоит около 5 миллионов рублей.

«Я считаю, что Иван Иванович мог бы хотя бы немножко обо мне позаботиться, хотя бы в том смысле, что за свои слова надо отвечать. Иван Иванович обещал, что никогда не оставит меня на улице, а сейчас получается, что я на улице», — сообщила раздосадованная девушка.