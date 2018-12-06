Поклонники заподозрили, что Наталья Рудова закрутила роман с несвободным Павлом Деревянко

На днях в Москве прошла церемония вручения премий «Событие года», организованная журналом «Кинорепортер». В числе гостей были давние приятели-актеры Наталья Рудова и Павел Деревянко. Они с удовольствием сделали совместное селфи, которое опубликовали в своих микроблогах. При этом некоторые фолловеры обоих решили, что между Натальей и Павлом явно происходит что-то большее.
«Что-то вы, Наталья, слишком нежно обнимаете Пашу», «У вас роман?», «Классно смотритесь вместе», — написали комментаторы (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Любопытно также, что Деревянко подписал снимок с Рудовой так: «Натуля) Ты прекрасна в любую погоду и в любых обстоятельствах». При этом Павел давно живет с матерью своих двух дочерей Дарьей Мясищевой — недавно он публиковал трогательные фото с «любимыми женщинами» на отдыхе. А вы как считаете, действительно ли актер закрутил новый роман с коллегой, несмотря на долгие отношения с другой?
Автор: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram