Поклонники Юлии Высоцкой в восторге от ее фотосессии с мужем: «С годами молодеете и становитесь еще красивее»
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Фото: Instagram Юлии Высоцкой
Юлию Высоцкую и Андрея Кончаловского считают одной из самых крепких и гармоничных пар отечесвенного шоу-бизнеса, несмотря на большую разницу в возрасте. Фотографии, которые опубликовала Юлия в блоге, восхитили поклонников пары. «Пора работать», — написала она, анонсировав ближайшие спектакли.
«Какой замечательный миг запечатлен», «Очень интересная фотография получилась, как будто обменялись телами», «Необычное фото. Замечательное . Красивое . Приятно смотреть», «Удивительные! Всех благ вам», «Как я люблю Юлю прекрасная женщина, поэтому муж тоже цветущий», «Какие Вы счастливые!!!!», «Вы такая красивая пара!!!! И с годами молодеете и становитесь еще красивее во всем», — обсуждают в комментариях.
Фото и видео: instagram
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