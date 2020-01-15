Поклонники Юлии Высоцкой в восторге от ее фотосессии с мужем: «С годами молодеете и становитесь еще красивее»

«Какой замечательный миг запечатлен», «Очень интересная фотография получилась, как будто обменялись телами», «Необычное фото. Замечательное . Красивое . Приятно смотреть», «Удивительные! Всех благ вам», «Как я люблю Юлю прекрасная женщина, поэтому муж тоже цветущий», «Какие Вы счастливые!!!!», «Вы такая красивая пара!!!! И с годами молодеете и становитесь еще красивее во всем», — обсуждают в комментариях.