Анна Седокова опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой показала свое преображение. Певица заметно похудела, а для съемки выбрала необычный стиль — с длинными косами. В таком видео она была и на съемках на одном из музыкальных каналов. «Что во мне изменилось?», — загадочно подписала Анна фотографию. И поклонники экс-«ВИА Гры» принялись гадать. «Похудела на лицо», «Похорошела», «Сияешь любовью», «Цвет глаз», «Мне так нравится этот стиль», «Ой, как круто тебе», «Щечки пропали», — усыпали Анну комплиментами.Но некоторые подписчики обвинили 37-летнюю певицу в чрезмерном увлечении фотошопом. «Половины носа нет», «Перефотошопили», «Фотошопа еще больше?» — раскритиковали они.То, что Анна избавилась от нескольких килограммов, заметно и в ее новом видео на песню «Игристое, детка!», в котором она правдоподобно изобразила страсть со своим молодым возлюбленным Янисом Тиммой. Янис не только снимается в клипах любимой женщины, но и все чаще появляется с ней на светских мероприятиях, где парочка не стесняется показывать свои чувства.Напомним, их роман начался несколько месяцев назад, но сначала влюбленные скрывали чувства друг к другу. После разразился скандал: бывшая жена обвинила баскетболиста в том, что он выселяет ее ребенка из квартиры, а Анну в том, что она увела у нее мужа. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото: InstagramВидео: Анна СедоковаПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!