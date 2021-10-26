Поймали любимого на сайте знакомств? Почему мужчина рассматривает других женщин

В первую очередь посещение сайтов знакомств может говорить о неготовности мужчины к серьезным отношениям. «Такой мужчина не ценит эти отношения и не боится потерять женщину. Тогда — бежать и бежать как можно скорее из отношений. И если он не будет пытаться вернуть свою девушку подарками, яркими поступками, знаками внимания, значит, не было любви, или просто женщина выбрала абьюзера», — считает эксперт. Вероятно, такой человек не станет надежным и преданным партнером, что рано или поздно приведет к расставанию.

Еще одной причиной такого поведения считается недостаток общения. Обычно это случается в парах, у которых нет общих тем для обсуждения. Чтобы спасти отношения, женщине стоит понять, о чем любит говорить мужчина, и постараться больше узнать о данных темах, отметил Павел Раков.

Кроме того, важно уметь вдохновлять и мотивировать своего избранника. Немаловажно оценивать все его старания, достижения и хвалить. По словам эксперта, благодарность и восторженные эмоции женщины превращают сильный пол в настоящих рыцарей, способных свернуть горы ради любимой.

Поиск других женщин может спровоцировать и отсутствие страсти в отношениях. «Ключ к решению — навыки флирта. Да, флиртовать: сначала кокетничать, потом слегка дистанцироваться, и тогда в паре вновь начнутся брачные игры как в природе — игра в кошки-мышки. И зажжется искра», — посоветовал эксперт в беседе с «Пятым каналом».