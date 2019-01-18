«Подумайте, как найти мужчину без детей»: Роза Сябитова дала совет одиноким женщинам

Уже больше недели не утихает обсуждение бурного романа 35-летней Виктории Лопыревой и экс-вице-президента «Ташир Групп» Игоря Булатова, от которого «Мисс Россия — 2003» ждет долгожданного первенца. Стоит отметить, что ради блондинки Булатов оставил свою супругу Тату Карапетян, родившую ему двоих детей, младшей из которых еще нет и года. Главная сваха России Роза Сябитова не осталась в стороне от этой истории и дала совет всем одиноким женщинам.
«Сегодня один из корреспондентов СМИ попросил у меня комментарий на вопрос: «Будут ли долговечны отношения у женщины с мужчиной, который разошелся с бывшей женой, у которой с ним двое детей?». Хочу поделиться моим комментарием с вами, мои подписчики. Я ответила так: «Чтобы ответить на этот вопрос, нужно определиться с тем, кто этот мужчина? Если он развелся по причине страсти, но при этом не оставил своих детей без денег, и своего отцовского внимания, это одна история. И тогда ответственность за долговечность новых отношений, должна взять на себя вторая жена. Дело в том, что на эту долговечность будут влиять ответы на следующие вопросы: Будет ли она готова к тому, что большую часть заработка муж будет отдавать своим детям на их содержание? Готова ли она мириться с присутствием этих детей в жизни мужа, где он будет много времени уделять их воспитанию, да и просто проводить время, хотя бы в выходные? А звонки бывшей жены, с просьбами помочь либо деньгами, либо решить какие-то проблемы? А если родятся новые дети, она готова делить наследство с детьми от предыдущего брака? Ведь те дети, тоже наследники первой очереди? К сожалению, многие женщины в такой ситуации, вообще не думают об этом. А надо бы!»
«Теперь другой вариант. Мужчина не помогает детям, он на них просто забил, и вместе с новой женщиной бьется в страстях. И тогда у меня вопрос к этой женщине: «Может ли она быть уверенной, что он не бросит ее, как бывшую, оставив уже ее с детьми? И зачем ей, нужен такой козел?». В любом случае выбор остается за женщиной, и конечно, ответственность за этот выбор. Чтобы сделала я? Выбрала бы мужчину на равных. У него дети, и у меня. Так что без обид. Он помогает поднимать моих детей, а я закрываю глаза на то, что денег от него получаю меньше, и время, проведенное им с детьми меня, не раздражает. А вот если у вас детей нет, то возвращайтесь к началу моего комментария. И подумайте над тем, как найти мужчину без детей», — подытожила Роза.
А что вы думаете по этому поводу?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram