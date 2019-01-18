«Подумайте, как найти мужчину без детей»: Роза Сябитова дала совет одиноким женщинам

Уже больше недели не утихает обсуждение бурного романа 35-летней Виктории Лопыревой и экс-вице-президента «Ташир Групп» Игоря Булатова, от которого «Мисс Россия — 2003» ждет долгожданного первенца. Стоит отметить, что ради блондинки Булатов оставил свою супругу Тату Карапетян, родившую ему двоих детей, младшей из которых еще нет и года. Главная сваха России Роза Сябитова не осталась в стороне от этой истории и дала совет всем одиноким женщинам.

«Сегодня один из корреспондентов СМИ попросил у меня комментарий на вопрос: «Будут ли долговечны отношения у женщины с мужчиной, который разошелся с бывшей женой, у которой с ним двое детей?». Хочу поделиться моим комментарием с вами, мои подписчики. Я ответила так: «Чтобы ответить на этот вопрос, нужно определиться с тем, кто этот мужчина? Если он развелся по причине страсти, но при этом не оставил своих детей без денег, и своего отцовского внимания, это одна история. И тогда ответственность за долговечность новых отношений, должна взять на себя вторая жена. Дело в том, что на эту долговечность будут влиять ответы на следующие вопросы: Будет ли она готова к тому, что большую часть заработка муж будет отдавать своим детям на их содержание? Готова ли она мириться с присутствием этих детей в жизни мужа, где он будет много времени уделять их воспитанию, да и просто проводить время, хотя бы в выходные? А звонки бывшей жены, с просьбами помочь либо деньгами, либо решить какие-то проблемы? А если родятся новые дети, она готова делить наследство с детьми от предыдущего брака? Ведь те дети, тоже наследники первой очереди? К сожалению, многие женщины в такой ситуации, вообще не думают об этом. А надо бы!»