Подруга Айзы Анохиной раскритиковала ее новый роман: «Надеюсь, она не выскочит замуж за Олега»
Фото: Instagram/@aizalovesam
Уже несколько недель телезрители внимательно следят за жизнью 35-летней Айзы Анохиной в шоу «Супер Айза».
Съемки проекта совпали с вынужденной самоизоляцией, поэтому получились еще более откровенными и искренними, чем планировалось. Популярная блогер призналась, что благодаря карантину получила возможность больше времени проводить дома, но, при этом, ее салон потерпел убытки из-за закрытия. Сыновья Сэм и Элвис тоже задают маме жару — Айзе пришлось покупать новый пылесос, отдавать телевизор на замену экрана, а квартире теперь требуется ремонт – в одной из комнат трехлетний Элвис проделал дырку в стене. Одной из немногочисленных самоизоляционных радостей для Айзы стала Zoom-вечеринка с подругами — Юлией Колядиной, Еленой Бушиной и Надеждой Сысоевой. Во время онлайн-встречи Анохина рассказала девушкам о своих новых отношениях с Олегом Майами. Однако не все подруги одобрили выбор Айзы.
По мнению блогера Елены Бушиной, Олег запудривает возлюбленной мозги: «Я знаю Олега с не очень хорошей стороны, знаю, что он падок на известных женщин. Айза легко поддается эмоциям, она влюбчивая, доверчивая, и я не удивлюсь, если в какой-то момент она умудрится выскочить за Олега замуж. Надеюсь, этого не произойдет». Юлия Колодина, которую Айза называет своей лучшей подругой, поддерживает Елену: «Я не уверена, что роман выльется во что-то серьезное, и я, наверное, против, чтобы он назывался громким словом «отношения».
А вот звезда Comedy Woman Надежда Сысоева уверена, что Айза и Олег – красивая пара: «Это неожиданный выбор, скажу честно. Но я знаю, у Олега отличное чувство юмора, Айза это очень ценит в мужчинах. По крайней мере, они действительно красивая пара».
В свою очередь, Анохина считает, что ее избранника нельзя считать альфонсом, как многие ошибочно полагают: «Он постоянно покупает продукты для меня и моих детей, при том, что их настоящие отцы не дают ни копейки на содержание сыновей. Да, сейчас у него нет возможности дарить мне дорогие подарки, но я не тот человек, который любит за деньги».
Рассказывая о своей новой влюбленности, Айза Анохина уверяет, что рядом с Олегом Майами чувствует себя подростком. «Я не хочу жить с мужчиной, мне нормально жить с детьми. Когда я приезжаю к Олегу, я подросток, мне 17, мне офигенно. Я ничего никому не хочу доказывать. Мне весело, легко, и нам просто круто проводить время вместе. Он меня совершенно не раздражает». Зрители «Супер Айзы» могли обратить внимание на некоторые острые моменты в разговорах блогера и ее избранника, однако Айза объясняет эти размолвки присутствием съемочной группы – во время тет-а-тет разговоров проще закрыть на что-то глаза и пойти на уступки, а на съемках нужно отстаивать свое мнение.
Следите за новыми выпусками шоу «Супер Айза» каждую субботу в 12:00 по московскому времени на телеканале «Супер».
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Фото: пресс-служба, Instagram/@aizalovesam
Видео: Телеканал «Супер»
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