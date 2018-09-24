Подписчики Ксении Собчак стали свидетелями ее ссоры с Максимом Виторганом

Очередной «политический» пост Ксении Собчак стал причиной ее ссоры с мужем.
«Обед с Максимом Ликсутовым. Правильно и хорошо,когда транспортные проблемы Москвы можно обсудить в таком формате. Спасибо за интересный и подробный рассказ о планах на ближайшее будущее», — написала Ксения Собчак под совместной фотографией с политиком.
«А у всех москвичей будет возможность в таком формате обсудить транспортные проблемы? Круто. А за обед кто будет платить? Мэрия? Или можно к себе пригласить на гречку?», — язвительно заметил Максим в комментариях.
«Максим, донести какой-то вопрос? Платит каждый за себя, а вот город у нас общий, и стоять часами в пробках не хочется», — ответила Ксения.
«Как ваш обед связан с нашим стоянием в пробках? Он переставил мигалку на твою машину?», — возмутился муж.
«Максим, я вообще-то журналист. И встречаться с чиновниками формально и неформально — моя работа. Ты ревнуешь? Он симпатичный, но это был деловой обед, извини. Я обсуждала в т ч когда будет платный проезд в центр и разрешение на покупку машины только при наличии парковочного места. Еще вопросы?», — попыталась оправдаться жена.
«Конечно, ревную, он мне тоже нравится. Он милый», — язвительно заметил «ревнивец».
«Максим, слабо приструнить жену?», «Дома обсудите. Потом расскажете кто кому и когда мигалку поставит», «Ничего себе.. по моему, мы увидели "кусочек" ссоры(», — обсуждают фолловеры.
Фото и видео: instagram