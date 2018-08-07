«Подлая и жадная»: подруга Елены Степаненко подробно рассказала об ее отношениях с мужем

Инициатором развода звезд «Аншлага» стала именно Елена Григорьевна. Многие поклонники сочли, что она устала мириться с изменами мужа, тем более выяснилось, что за последние несколько лет Евгений Ваганович сблизился со своей молодой ассистенткой Татьяной Брухуновой. Однако подруга Степаненко и Петросяна по имени Ирина заявила в интервью порталу Dni.ru, что Елена тоже не лыком шита.

«В начале 1980-х начинающая актриса Московского театра эстрады Елена Степаненко увела Евгения Петросяна у его третьей жены Людмилы. Искусствовед Люся занимала какой-то высокий пост в Минкульте и все время проводила на совещаниях, съездах, вернисажах. Тут-то и подоспела заботливая Леночка. Она кормила, поила, обстирывала уже известного в ту пору руководителя Театра эстрадных миниатюр Евгения. И в итоге женила его на себе», — сообщила женщина.