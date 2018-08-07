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«Подлая и жадная»: подруга Елены Степаненко подробно рассказала об ее отношениях с мужем

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Елена Степаненко

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Вся страна обсуждает развод 65-летней Елены Степаненко и 72-летнего Евгения Петросяна. Оказалось, пародистка тоже в свое время стала разлучницей, а сейчас хочет развестись с мужем вовсе не из-за обиды.

Инициатором развода звезд «Аншлага» стала именно Елена Григорьевна. Многие поклонники сочли, что она устала мириться с изменами мужа, тем более выяснилось, что за последние несколько лет Евгений Ваганович сблизился со своей молодой ассистенткой Татьяной Брухуновой. Однако подруга Степаненко и Петросяна по имени Ирина заявила в интервью порталу Dni.ru, что Елена тоже не лыком шита.

«В начале 1980-х начинающая актриса Московского театра эстрады Елена Степаненко увела Евгения Петросяна у его третьей жены Людмилы. Искусствовед Люся занимала какой-то высокий пост в Минкульте и все время проводила на совещаниях, съездах, вернисажах. Тут-то и подоспела заботливая Леночка. Она кормила, поила, обстирывала уже известного в ту пору руководителя Театра эстрадных миниатюр Евгения. И в итоге женила его на себе», — сообщила женщина.

Она же добавила, что судебные требования Степаненко завышены, неадекватны и даже подозрительны: «Куда ей эти сотни миллионов рублей? У нее нет ни детей, ни внуков, ни других близких родственников. Она сказала, что все продаст, а деньги раздаст благотворительным организациям, а главное — церкви. Я ей не верю — это человек довольно подлый, мелочный, жадный, хотя и умело скрывается под личиной добродетели».

Фото: Ekaterina Tsvetkova, Maxim Burlak, Natalya Loginova / Global Look Press, East News, Starface

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