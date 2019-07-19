«Поддержим отечественного производителя»: Роза Сябитова готова найти жениха для Ирины Шейк

57-летняя Роза Сабитова прокомментировала расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера, обсуждение которого не утихает во всемирной паутине в течение последних недель. В беседе с «Комсомольской правдой» главная сваха страны отметила, что участие в «Давай поженимся» вряд ли поможет красавице-супермодели, однако она готова лично подобрать ей нового жениха: «Подберем, у меня много (кандидатов – прим.ред.). Сейчас я живу в Подмосковье, в Ногинском районе, у нас знаете, сколько холостых олигархов! Товар штучный, конечно, но можем подобрать. Чего нам эти западные женихи? Надо поддерживать отечественного производителя, у нас вон какой генофонд. Чего она так переживает, нечего переживать».