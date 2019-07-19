«Поддержим отечественного производителя»: Роза Сябитова готова найти жениха для Ирины Шейк

57-летняя Роза Сабитова прокомментировала расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера, обсуждение которого не утихает во всемирной паутине в течение последних недель. В беседе с «Комсомольской правдой» главная сваха страны отметила, что участие в «Давай поженимся» вряд ли поможет красавице-супермодели, однако она готова лично подобрать ей нового жениха: «Подберем, у меня много (кандидатов – прим.ред.). Сейчас я живу в Подмосковье, в Ногинском районе, у нас знаете, сколько холостых олигархов! Товар штучный, конечно, но можем подобрать. Чего нам эти западные женихи? Надо поддерживать отечественного производителя, у нас вон какой генофонд. Чего она так переживает, нечего переживать».
«Жениха можно посмотреть нестарого, до сороковника, хотя наши олигархи сейчас хорошо за своим здоровьем следят, выглядят молодо. Хороший доход всегда приветствуется, чтоб у него было три ключа: от квартиры, машины и офиса. Ну и чтобы любил, конечно. Знаете, как говорится - не с деньгами же спать», — описала Роза идеального кандидата в женихи для Ирины Шейк.
Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер были счастливы вместе в течение четырех лет. Два года назад у пары родилась дочь Леа де Сьен. На днях СМИ сообщили, что модель и актер договорились о совместной опеке над малышкой — девочка будет проводить много времени как с мамой, так и с папой.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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