Под венец в третий раз: 34-летняя Скарлетт Йоханссон обручилась с комиком Колином Жостом

Голливудская актриса Скарлетт Йоханнсон в третий раз собирается замуж. В этот раз ее избранником стал коллега Колин Жост. О том, что помолвку подтвердит представитель актрисы, сообщило издание TMZ. Дата свадьбы пока неизвестна.
Напомним, Скарлетт в 2008-2011 годах была замужем за актером Райаном Рейнолдсом, который сейчас женат Блейк Лайвли. Во втором браке с журналистом Роменом Дориаком у Скарлетт родилась дочь Роуз. Брак распался летом 2016 года. И теперь актриса собралась под венец в третий раз.
Ранее в интервью она заявляла, что ей трудно быть долгое время с одним партнером, что люди по своей природе полигамны и в этом нет ничего предосудительного. В то же время актриса отметила, что стремится строить моногамные отношения.
Для 36-летнего писателя и актера Колина Жоста брак станет первым.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Birdie Thompson, F. Sadou/AdMedia, Stephen Lock, Javier Rojas, Sonia Moskowitz, MediaPunch/face to face, Dennis Van Tine, AMPAS/ Global Look press
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