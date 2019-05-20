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Под венец в третий раз: 34-летняя Скарлетт Йоханссон обручилась с комиком Колином Жостом

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Скарлетт Йоханссон и Колин Жост

Фото: F. Sadou/AdMedia/ Global Look press
Пара встречается уже два года.

Голливудская актриса Скарлетт Йоханнсон в третий раз собирается замуж. В этот раз ее избранником стал коллега Колин Жост. О том, что помолвку подтвердит представитель актрисы, сообщило издание TMZ. Дата свадьбы пока неизвестна.

Напомним, Скарлетт в 2008-2011 годах была замужем за актером Райаном Рейнолдсом, который сейчас женат Блейк Лайвли. Во втором браке с журналистом Роменом Дориаком у Скарлетт родилась дочь Роуз. Брак распался летом 2016 года. И теперь актриса собралась под венец в третий раз.

Ранее в интервью она заявляла, что ей трудно быть долгое время с одним партнером, что люди по своей природе полигамны и в этом нет ничего предосудительного. В то же время актриса отметила, что стремится строить моногамные отношения.

Для 36-летнего писателя и актера Колина Жоста брак станет первым.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Birdie Thompson, F. Sadou/AdMedia, Stephen Lock, Javier Rojas, Sonia Moskowitz, MediaPunch/face to face, Dennis Van Tine, AMPAS/ Global Look press

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