Под венец в третий раз: 34-летняя Скарлетт Йоханссон обручилась с комиком Колином Жостом

Ранее в интервью она заявляла, что ей трудно быть долгое время с одним партнером, что люди по своей природе полигамны и в этом нет ничего предосудительного. В то же время актриса отметила, что стремится строить моногамные отношения.

Для 36-летнего писателя и актера Колина Жоста брак станет первым.