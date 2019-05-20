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Под ручку и с улыбками: 51-летняя Памела Андерсон прибыла на вручение футбольной премии с возлюбленным Адилем Рами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Памела Андерсон и Адиль Рами

Фото: EAST NEWS
Они вышли в свет вместе 19 мая.

Модель и актриса Памела Андерсон в последнее время появлялась на светских тусовках в компании старшего сына – 22-летнего Брэндона Ли. В обществе стали поговаривать, что красавица опять рассталась с возлюбленным – футболистом Адилем Рами. Однако на вручение футбольной премии UNFP Trophy в Париже они прибыли вместе. И все выдохнули – все хорошо.

На церемонии они светились от счастья и шли под ручку: 33-летний Адиль впереди, Памела – за ним. Во время фотосессии они с удовольствием позировали и целовались. Для вечера Андресон выбрала длинное черное платье в греческом стиле с глубоким декольте, широким кожаным поясом и полупрозрачным низом. На Адиле был черный костюм.

Фото: JB Autissier/Panoramic/ Global Look press

Модель и футболист встречаются около двух лет, но в их отношениях не всегда все было гладко. Некоторое время они решили разорвать отношения, не называя причин. Однако источник, близкий к паре сообщал, что из-за романа с Андерсон Рами редко видит маленьких сыновей-близнецов и Памела из-за этого расстраивается.

Теперь, судя по всему, они снова вместе и счастливы.

Памела Андерсон ради любимого даже перебралась жить во Францию, хотя сначала и не думала, что отношения с мужчиной, который моложе на 18 лет, могут зайти так далеко. Позже она признавалась, что Адиль несколько раз просил у нее водительское удостоверение, чтобы убедиться, что ей на самом деле за 50. «Он говорит, что мне должно быть 30 лет», — рассказывала Памела.

Напомним, Памела Андерсон несколько раз была замужем. Ее первым супругом стал музыкант Томми Ли, с которым у нее родились двое сыновей – Брэндон и Дилан. Со вторым мужем – рок-музыкантом Кидом Роком она прожила год. Кинопродюсер Рик Соломон дважды отводил Пэм к алтарю: в 2007 и 2014 годах.

Адиль Рами состоял в отношениях с моделью Сидони Бьемон, которая в сентябре 2016 года родила ему сыновей.

Текст: Галина Нежнева

Фото: East News, JB Autissier / Panoramic, Panoramic/ Global Look press

Видео: youtube.com/ TMZ Sports

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