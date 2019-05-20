Под ручку и с улыбками: 51-летняя Памела Андерсон прибыла на вручение футбольной премии с возлюбленным Адилем Рами

Модель и актриса Памела Андерсон в последнее время появлялась на светских тусовках в компании старшего сына – 22-летнего Брэндона Ли. В обществе стали поговаривать, что красавица опять рассталась с возлюбленным – футболистом Адилем Рами. Однако на вручение футбольной премии UNFP Trophy в Париже они прибыли вместе. И все выдохнули – все хорошо.

На церемонии они светились от счастья и шли под ручку: 33-летний Адиль впереди, Памела – за ним. Во время фотосессии они с удовольствием позировали и целовались. Для вечера Андресон выбрала длинное черное платье в греческом стиле с глубоким декольте, широким кожаным поясом и полупрозрачным низом. На Адиле был черный костюм.