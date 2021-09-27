Под напряжением: самые ревнивые знаки зодиака

На верхней строке нашего рейтинга ревнивцев расположились представители данного знака зодиака. Если Лев поймет, что у партнера появились дела поважнее, чем он, то он придумает изощренную месть, чтобы поставить обидчика на место. Львам необходимо, чтобы ими восхищались и признавались в любви, и когда этого перестает хватать, они впадают в ярость и начинают ревновать с такой неистовой силой, что усмирить их бывает непросто. Даже после примирения (если оно все же состоится) они долго еще будут припоминать партнеру его недопустимое поведение и требовать извинений.

Рак

Эти тихони не так просты, как кажется на первый взгляд. Представители данного знака зодиака стараются сделать свои отношения идеальными, поэтому полностью растворяются в своем партнере, ожидая в ответ той же самой реакции. Увы, но зачастую вторую половинку начинает душить такая забота и она все активнее посматривает на сторону. Что касается ревности, то Рак никогда не простит адюльтер и будет вести себя достаточно агрессивно.

Близнецы

Представители данного знака зодиака невероятно ревнивы и обидчивы. И хотя они знают за собой этот недостаток, все равно периодически проверяют свои отношения (а заодно и нервы партнера) на прочность. Что касается их самих, то они невероятно открыты и общительны, поэтому их второй половинке придется принять тот факт, что они просто налаживают мосты, но никак не флиртуют с другими. Если они видят перспективы и свое будущее рядом с определенным человеком, то не станут размениваться на других.

Телец