«Почти не видимся»: Ксения Бородина пожаловалась на семейную жизнь с мужем Курбаном Омаровым

Ксения Бородина живет в браке с бизнесменом из Дагестана Курбаном Омаровым уже больше трех лет. Телеведущая счастлива, однако в последнее время, по ее собственному признанию в микроблоге, она стала переживать из-за того, что они с супругом довольно редко видятся.

«Скучаю по мужу) нет он не уехал никуда, просто мы почти не видимся, потому что оба в делах) мы больше на телефоне, хоть приучила его болтать со мной иногда, он это дело ненавидит))) а так ночами встречаемся дома или утром за завтраком) успеваем включить фильм и засыпаем под него))) вот она бытовуха) переезд) хорошо, хоть иногда удается выбраться куда-то вдвоем, где есть только мы», — заявила Ксения, опубликовав совместное селфи, сделанное Курбаном (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).