Почему ваши отношения разваливаются и действенные способы их спасти

В результате долгих отношений многие сталкиваются и с проблемами в интимной жизни. «Когда секс прекращается, нарастает напряжение. Вы обнаружите, что раздражаете друг друга из-за всяких мелочей, даже таких, как пережевывание пищи», — сказала специалист в беседе с The Sun. В данном случае рекомендуется постепенно вернуться к интиму, а начать с держания за руки, объятий, поцелуев, массажа и прочее — это заставит организм вырабатывать окситоцин — гормон любви.

Кроме того, разрушить отношения можно не только из-за физической измены, но и эмоциональной. Когда пара отдалилась друг от друга, люди ищут общения на стороне, чтобы не чувствовать себя одинокими, но это шаг к расставанию. Устраивайте себе свидание с партнером хотя бы раз в неделю и делитесь своими мыслями и даже секретами. Откровенные разговоры помогают сблизиться и усиливают доверие, сообщил Алекс Меллор-Брук. Чтобы заслужить доверие необходимы годы, а потерять его можно в один миг.

«Хотя постоянные ссоры, конечно, являются проблемой, но отсутствие каких-либо разногласий также проблематично. Это указывает на "эмоциональное подавление"», — специалист по отношениям Сами Вундер. Если в паре никогда не возникает ссор, стоит задуматься, почему так происходит, скорее всего, они подавляют свои эмоции и позволяют нарастать негодованию, сказал он.

Еще один эксперт Кейт Тейлор рассказала, что когда партнеры ведут отдельную социальную жизнь и находятся вместе только наедине — это тоже проблема. «Чем больше вы объединяете свои жизни, тем сильнее будет ваш союз, потому что вы команда», — заявила Тейлор.