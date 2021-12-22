Не все так просто: почему на самом деле мужчины уходят от своих жен

В большинстве своем развод после долгих лет брака обусловлен проблемами в интимной плане. Кроме того, супруга может напоминать о приближении старости, в том время как молодая особа позволяет снова почувствовать себя самцом и позабыть о жизненных тяготах. «После 40 лет мужская сексуальная активность возрастает, а женская затухает. Среди мужчин бытует заблуждение, что более молодая спутница рядом будет увеличивать уровень его энергетики. По большому счету в таких отношениях мужчина становится лидером. Учит уму разуму молодую спутницу, что не только повышает его самооценку, но и возвращает вкус к жизни для того, чтобы выйти из кризиса», — отметила Анна Белявская.