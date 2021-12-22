Не все так просто: почему на самом деле мужчины уходят от своих жен
Так, психолог Анна Белявская объяснила в эксклюзивном интервью «Пятому каналу», почему мужчины предпочитают расставание даже после пережитых вместе сложных периодов в жизни. «Неверна теория о том, что мужчины, с которыми женщины прожили трудные суровые времена и видели их слабыми, разбитыми, и в какой-то мере унизившимися, после этого уходят от них, потому что не могут смириться с тем, что их жены не видят в них героев», — заявила она.
В большинстве своем развод после долгих лет брака обусловлен проблемами в интимной плане. Кроме того, супруга может напоминать о приближении старости, в том время как молодая особа позволяет снова почувствовать себя самцом и позабыть о жизненных тяготах. «После 40 лет мужская сексуальная активность возрастает, а женская затухает. Среди мужчин бытует заблуждение, что более молодая спутница рядом будет увеличивать уровень его энергетики. По большому счету в таких отношениях мужчина становится лидером. Учит уму разуму молодую спутницу, что не только повышает его самооценку, но и возвращает вкус к жизни для того, чтобы выйти из кризиса», — отметила Анна Белявская.
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