Почему мужчина не дарит подарки: ошибки женщин, из-за которых они лишены сюрпризов

В первую очередь нежелание мужчины дарить подарки иногда вызвано попытками женщины сэкономить деньги. Так что не отказывайтесь от походов в дорогие рестораны или поездки на такси вместо метро.

«Также одной из ошибок является воспевание на каждом шагу экономности и хозяйственности… Таким образом ты подсознательно транслируешь сигнал, что ты очень практичная, и дорогой, ненужный, но очень красивый подарок тебя не обрадует», — рассказала Адрианова «Пятому каналу». При этом, если хочешь намекнуть, что желаешь подарок, вариант покупать цветы самой себе не сработает. Благодаря подобным действиям мужчина лишь поймет, что вы прекрасно справляетесь самостоятельно. В связи с этим демонстрировать свою самодостаточность и финансовую независимость не лучшая затея.

Рвение порадовать свою женщину однозначно уничтожит и недовольное лицо. «Зачем мужчина делает подарки? Да чтобы посмотреть на эмоции, как ты радуешься, потому что ему тоже доставляет это удовольствие. Но когда ты критикуешь его подарок, когда говоришь, что получила не то, что хотела, и делаешь кислую мордашку, то его это отнюдь не радует. В следующий раз он 20 раз подумает, прежде чем что-то тебе подарить, потому что ты это не оценишь», — объяснила эксперт. Она отметила, что не стоит быть излишне скромными, лучше напрямую говорить о своих желаниях.

Чтобы быть счастливой и сделать такими же отношения, важно быть уверенной в себе. «Выращивайте у себя это состояние, что я роскошная, я дорогая женщина, я достойна дорогих подарков, и ничего за это не должна взамен. Меня хотят одаривать потому, что я есть, чтобы увидеть улыбку на моем лице и прикоснуться к моей энергетике радости», — добавила Ольга.