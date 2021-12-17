Почему женщины не отпускают своих бывших и не начинают новую жизнь

Как сообщает специалист в беседе с «Пятым каналом», подобная модель поведения закладывается в голову каждой девочки еще в детстве, ведь их нигде не учат быть женщиной, зато позволяют играть в дочки-матери. Впоследствии уход за куклами перепрофилируется и распространяется на младших братьев или сестер, домашних животных, в то же время ожидая одобрения.

С возрастом девушка все так же ждет похвалы, только уже от своего любимого. Для этого она старается заботиться о нем, но иногда это рвение перерастает в гиперопеку, а вторая мамочка мужчине не нужна. «Мужчина рядом с собой хочет иметь не мать, а женщину», — заявила психолог.