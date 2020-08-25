Поцелуи и счастье: Тина Кунаки во 2-ю годовщину свадьбы показала нежные фото с Венсаном Касселем
Фото: www.instagram.com/tinakunakey/
Венсан Кассель в годовщину свадьбы опубликовал в Instagram видео с молодой женой Тиной Кунаки и подписал его: «Да, да, да, да, моя любовь».
Тина в сториз Instagram поделилась с подписчиками нежными свадебными фотографиями с супругом. На снимках запечатлена атмосфера праздника: невеста в лаконичном, но шикарном платье, жених в белом костюме, счастливые родители и брат модели, счастье и поцелуи.
Фото: www.instagram.com/tinakunakey/
Тина Кунаки и Венсан Кассель до свадьбы встречались два года. В момент начала их романа модели было всего 19 лет. Многие поклонники актера скептически относились к 30-летней разнице в возрасте и не верили, что дело дойдет до бракосочетания. У супругов растет полуторагодовалая дочь Амазони, которую они пока скрывают от посторонних глаз.
Венсан Кассель 14 лет был женат на актрисе Монике Беллуччи, в браке у них родились две дочки — Дева и Леони.
Фото и видео: Instagram Тины Кунаки и Венсана Касселя, Getty Images
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