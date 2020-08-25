Поцелуи и счастье: Тина Кунаки во 2-ю годовщину свадьбы показала нежные фото с Венсаном Касселем

Тина Кунаки и Венсан Кассель до свадьбы встречались два года. В момент начала их романа модели было всего 19 лет. Многие поклонники актера скептически относились к 30-летней разнице в возрасте и не верили, что дело дойдет до бракосочетания. У супругов растет полуторагодовалая дочь Амазони, которую они пока скрывают от посторонних глаз.

Венсан Кассель 14 лет был женат на актрисе Монике Беллуччи, в браке у них родились две дочки — Дева и Леони.