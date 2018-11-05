«Поближе к любимому?»: Лобода собирается в Германию всего через несколько дней после выписки из больницы

На прошлой неделе популярную певицу Светлану Лободу выписали из больницы после операции на почках, а встречал ее солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым она поужинала в одном из московских ресторанов. Музыкантам уже давно приписывают страстный роман, а Тилль является предполагаемым отцом младшей дочки Лободы Тильды. Но пара упорно не комментирует свои отношения.

Теперь же стало известно, что Светлана уже через полторы недели после операции готова лететь на гастроли в Германию. «Благодарю всех за беспокойство и поддержку. Очень ценю и дорожу Вами. Уже все! Скоро новый сингл! И тур по Германии, а пока дом, милый дом», — написала Лобода в своем микроблоге.