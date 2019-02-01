«Побаловали себя в русской бане»: Дмитрий Тарасов показал нежное фото с Анастасией Костенко и видео с их маленькой дочерью

Вернувшись со сборов, футболист Дмитрий Тарасов устроил своей супруге Анастасии Костенко романтические мини-каникулы. Молодые родители успели сходить в кино и даже побывать в бане.

«Выходные подходят к концу, побаловали себя в русской бане. Утром улетаю на Сборы, а сейчас едем к дочке», — написал он в блоге под пикантной фотографией.