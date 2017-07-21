Психологи университета Брунеля определили, какая информация, опубликованная на страницах в социальных сетях, выдает проблемы самооценки.

Ученые выяснили, что пользователи, которые часто обновляют информацию о своем романтическом партнере, c большей вероятностью страдают от недостатка самоуважения, чем те, кто этого не делает. Кроме того, люди, хвастающиеся тем, на какой диете они сидят или как занимаются в спортзале, чаще всего оказывались самыми настоящими нарциссами, сообщает портал PsychCentral.

Исследователи пришли к таким выводам, проанализировав результаты опроса, проведенного среди 555 пользователей соцсети Facebook. Ученые оценивали аккаунты участников по степени выраженности следующих черт личности: экстраверсия, эмоциональная неустойчивость, выражение согласия, открытость и добросовестность.

Как выяснилось, пользователи с низкой самооценкой пишут тексты и выкладывают фотографии, которые, как им кажется, соберут больше всего лайков и комментариев (например, селфи с новой прической или посты о полученном образовании или повышении). Получив «вознаграждение», эти люди чувствуют, что общество их принимает и одобряет. И, наоборот, оставшись без положительных отзывов, они считают себя отверженными.

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