Плохое настроение, проблемы со сном и другие признаки депрессии

В первую очередь эксперт советует наблюдать за своим настроением. На депрессию указывает его стремительное ухудшение без причин, а также уныние. «На вас нападает уныние. Вы себя чувствуете не очень хорошо. Вот именно это снижение настроения и дает состояние уныния. У вас появляется ощущение безнадежности, бессмысленности жизни», — отметила Ольга Коротина-Гессе в беседе с «Пятым каналом».

Следующими признаками психического расстройства психолог назвала снижение концентрации внимания, всепоглощающее чувство вины, проблемы со сном и перемены в пищевом поведении.